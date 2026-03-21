Bahçelievler’de Nevruz Bayramı coşkusu yaşandı

Baharın gelişi, birlik ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz, meşaleler eşliğinde yakılan Nevruz ateşi ve geleneksel etkinliklerle Bahçelievler'de coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar yakılan ateşin üzerinden atlayarak Nevruz geleneğini yaşattı.

"NEVRUZ, ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜN BAYRAMIDIR"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Nevruz'un yalnızca bir mevsim değişimi değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Nevruz'un tüm milletin ortak değeri olduğunu ifade eden Bahadır, "Nevruz; Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle tüm milletimizin bayramıdır. Ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve kardeşliğimizin en önemli göstergelerinden biridir" dedi. Bahadır, Bahçelievler'de yaşayan 700 bin vatandaşa ve tüm gönül coğrafyasına selamlarını ileterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GAZZE VE BÖLGESEL GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Bahadır, saldırılarda hayatını kaybeden sivilleri rahmetle andı. Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Bahadır, Ramazan ayında Gazze'de 10 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını ifade etti. Bölgedeki gelişmelere de değinen Bahadır, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"BAHÇELİEVLER'DE AYRIM YOK BİRLİK VAR"

Bahçelievler'de hiçbir ayrım yapılmadan hizmet üretildiğini belirten Bahadır, ilçede herkesin kardeşçe yaşadığını ifade etti. "Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep birlikteyiz. Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Bahçelievler'de ayrım yok, birlik var" diyen Bahadır, tüm kesimlerin özgürce ibadet edebileceği bir ortam oluşturduklarını vurguladı.

NEVRUZ ATEŞİ YAKILDI

Programda yakılan Nevruz ateşi, birlik ve kardeşliğin sembolü olarak vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Etkinlik alanında düzenlenen kutlamalarda katılımcılar Nevruz ateşi etrafında bir araya gelerek baharın gelişini kutladı. Bahçelievler'de düzenlenen Nevruz kutlamaları, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu.