Bahçelievler’de park yeri kavgasında ağır yaralandı: Taksici tutuklandı!

Adalet Bakanımıza sesleniyorum, lütfen bize destek olun" dedi. Kızı Pınar Balabanoğlu ise, "Babam bir kişinin vurması sonucu şu anda hastanenin yoğun bakımında entübe edilmiş durumda. Sayın Adalet Bakanım, lütfen bizi bu konuda yalnız bırakmayın" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!