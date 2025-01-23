Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçelievler'de, bir binanın üst katındaki dairede silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler 2 kişiye silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 18 yaşındaki Enes Yıldırım'ın olay yerinde öldüğünü, T.K. isimli kişinin yaralandığını belirledi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı, Enes Yıldırım'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı.