Bahçelievler’de suç örgütüne operasyon: Ekipler silah alıcılarını pusuya düşürdü! 8 şüpheli gözaltında

EVDE ALICILARI BEKLEDİLER

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişilere silah temin ettiği belirlenen bir şüpheli de Bahçelievler'de yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra otomatik tabancalar ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Silahları teslim almaya başka kişilerin geleceğinin belirlenmesi üzerine evde bekleyen polis, eve gelen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.