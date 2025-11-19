Bahçelievler’de suç örgütüne operasyon: Ekipler silah alıcılarını pusuya düşürdü! 8 şüpheli gözaltında

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler'de operasyon düzenledi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda kar maskesi ve eldiven bulundu. Yapılan araştırmalar ve kişilerle yapılan görüşmelerde 2'si 18 yaşından küçük, 3 kişinin suç örgütü yöneticileriyle bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
EVDE ALICILARI BEKLEDİLER
Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişilere silah temin ettiği belirlenen bir şüpheli de Bahçelievler'de yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra otomatik tabancalar ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Silahları teslim almaya başka kişilerin geleceğinin belirlenmesi üzerine evde bekleyen polis, eve gelen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.