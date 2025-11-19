Haberler Yaşam Haberleri Bahçelievler'de suç örgütüne operasyon: Ekipler silah alıcılarını pusuya düşürdü! 8 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:29

Bahçelievler'de denetimlerde 3 kişinin üzerinde kar maskesi ve eldiven bulunması üzerine yapılan operasyonda suç örgütü ile bağlantılı 2'si 18 yaşından küçük, 8 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

DHA Yaşam
İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler'de operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda kar maskesi ve eldiven bulundu. Yapılan araştırmalar ve kişilerle yapılan görüşmelerde 2'si 18 yaşından küçük, 3 kişinin suç örgütü yöneticileriyle bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

EVDE ALICILARI BEKLEDİLER

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişilere silah temin ettiği belirlenen bir şüpheli de Bahçelievler'de yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra otomatik tabancalar ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Silahları teslim almaya başka kişilerin geleceğinin belirlenmesi üzerine evde bekleyen polis, eve gelen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Operasyon kapsamında, 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

