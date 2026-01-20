Bahçelievler’de yangında şüpheli ölüm! Kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı çıkan yangın, şüpheli bir ölümü ortaya çıkardı. Hürriyet Mahallesi, Süphan Sokak'ta bulunan 7 numaralı inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.





BODRUM KATTA KORKUNÇ KEŞİF

İnşaatın bodrum katındaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında bir kısmı yanmış bir insan cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde cansız bedenin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle şahsın kimliği tespit edilemedi.





BEKÇİ: "GİREN ÇIKAN OLMADI"

Polis ekipleri, inşaatın bekçisinin bilgisine başvurdu. İfadesinde olay günü inşaatta yalnız olduğunu belirten bekçi, "Burası açık bir alan ancak bugün benden başka kimse kalmadı. Gün boyunca da inşaata herhangi birinin girdiğini ya da çıktığını görmedim" dedi.





YANGIN ANI KAMERADA

Öte yandan, yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde inşaattan yükselen yoğun duman ve alevler görülürken; cesedin bulunmasının ardından olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve cenaze araçları da kayıtlara geçti. Şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve yangının çıkış nedenini araştırıyor.