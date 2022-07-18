Haberler Yaşam Haberleri Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 2022 Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:08 Son Güncelleme: 18.7.2022 10:08

Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 2022 Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. İşte 2022 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralamaları...

Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 2022 Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. İşte 2022 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

Henüz 2022 yılına ait puanlar açıklanmadı. Geçmiş yılın tablosu ise şöyle;

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (BAÜ) Taban Puanları (2021)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Kont. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 25 197,36 1493054
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 4 294,67 391176
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 31 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 5 290,03 421490
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Anestezi (%50 İndirimli) TYT 54 228,47 1050770
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Anestezi (Burslu) TYT 9 322,05 254101
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 23 267,03 237950
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 8 368,25 72402
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 21 285,42 192771
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 383,28 57941
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 22 239,41 333112
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY 25 217,95 385210
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 38 394,64 48013
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 476,33 4320
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 47 342,47 100895
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SAY 2 384,87 56462
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 12 300,69 162217
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30 269,78 230551
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 411,78 34136
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5 263,39 248430
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) TYT 37 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 6 301,21 352567
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 19 319,90 130734
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SAY 10 426,94 23989
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SAY 40 250,90 288950
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) SAY 21 232,98 359691
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) SAY 6 374,86 65829
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) SAY 13 328,57 118437
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) SAY 12 426,97 23969
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 68 360,93 79906
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) TYT 21 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diş Protez Teknolojisi (Burslu) TYT 4 301,30 352087
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (%50 İndirimli) TYT 36 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Diyaliz (Burslu) TYT 6 277,49 514997
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 40 249,98 381238
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 9 398,22 9008
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 14 229,64 533351
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 21 261,99 307656
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 6 392,62 11226
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 16 225,03 557551
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45 336,85 107680
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 13 445,37 14004
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 31 298,31 166708
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 15 382,18 58923
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 439,00 17042
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 70 315,15 137877
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 22 262,78 250270
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) SAY 8 387,60 53978
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) SAY 26 236,86 343791
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 23 256,82 268863
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 4 406,09 38577
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 331,64 114272
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 48 213,07 1257303
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi (Burslu) TYT 8 315,04 283866
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY 35 225,86 378992
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 7 347,09 95291
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35 224,61 380666
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) SAY 7 374,80 65904
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) SAY 7 260,22 258072
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY 7 238,54 336710
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 19 257,61 300021
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 10 395,74 4045
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 20 282,46 174612
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 415,26 1728
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 14 235,92 454090
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ 40 207,43 560227
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 21 250,29 347378
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 404,62 2706
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 21 225,32 526470
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 32 204,16 389641
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) SAY 7 344,38 98595
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 222,94 382394
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 363,57 77192
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 8 219,44 384578
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Ücretli) SAY 10
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%25 İndirimli) EA 30 314,90 112107
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 22 411,97 5222
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 95 310,81 122109
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) EA 25 237,83 470939
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) EA 14 353,23 43823
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA 57 234,99 493875
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 18 284,41 166896
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 431,49 946
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 19 232,49 480557
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 48 227,02 1069405
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 8 312,58 294880
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 27 200,37 1447575
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) TYT 5 345,05 176778
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 20 360,59 24038
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 8 440,51 5099
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 22 297,30 44324
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 261,11 255332
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 403,87 40344
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 11 258,23 264353
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 38 276,11 237567
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 15 396,21 9729
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 47 235,66 488399
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 27 341,92 101528
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 14 421,27 27588
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 55 287,33 188551
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 15 231,58 519939
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 3 359,45 36287
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 5 229,72 532828
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 405,06 39390
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30 328,55 118466
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 12 419,21 28981
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 41 272,38 223807
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 322,34 127143
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 11 392,86 49475
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 40 267,76 235862
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 348,58 93580
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 9 415,61 31473
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 35 254,56 276336
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (%50 İndirimli) TYT 24 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Odyometri (Burslu) TYT 4 318,93 266774
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 15 272,61 218440
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3 404,62 2707
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 5 266,81 247740
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (%50 İndirimli) TYT 31 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Optisyenlik (Burslu) TYT 5 335,34 206262
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (İngilizce) (Burslu) SAY 7 468,13 6152
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) SAY 40 248,08 299150
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 18 324,94 90139
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 14 396,00 9823
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 64 267,20 280027
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (%50 İndirimli) TYT 22 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyoterapi (Burslu) TYT 4 280,41 491576
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 37 263,63 298673
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 7 374,25 22251
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) EA 5 273,92 247308
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 22 261,10 279143
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) SÖZ 8 397,88 3685
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 26 223,32 535713
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 21 269,69 232898
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 413,11 1874
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 21 227,91 512166
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 17 272,97 251726
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 7 383,92 15699
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 25 229,82 532146
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 20 236,89 478328
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 6 369,36 26324
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 17 206,37 584496
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 48 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 8 292,20 406953
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 4 303,34 340893
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 71 427,87 23417
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) SAY 12 483,15 3232
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 16 233,53 505463
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) EA 3 370,47 25301
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 4 221,75 568273
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 30 267,29 279573
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 11 381,93 16916
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) EA 35 237,75 471536
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 383,55 57676
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 459,54 8569
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 21 320,72 129502
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 28 385,84 55560
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 464,18 7180
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 57 322,70 126634
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 21 281,56 178330
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 408,42 2304
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 21 233,22 475032
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