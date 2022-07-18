Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması! 2022 Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. İşte 2022 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...