Bahçeşehir’de koca dehşeti: Eşini göğsünden vurdu, silahı kendi kafasına dayadı!

Silahı kendi kafasına dayayan şahıs, eşi hayattaysa teslim olacağını, değilse kendi kafasına sıkacağını söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, silahlı şüpheliyi teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından civardaki en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

5 SAAT SONRA TESLİM OLDU

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye moto kurye kılığında giren şahıs, kadını silahla ağır yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından fark edildi. O sırada elindeki silahı başına dayayan şahıs, polise teslim olmak istemedi. 5 saat süren ikna çabaları sonucunda teslim olan silahlı saldırgan, Başakşehir Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.