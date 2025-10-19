Bahis baronlarına operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurtdışı bağlantılı 5 internet sitesi üzerinden ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına yasadışı bahis oynatan şebekeyi, 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Banka hesaplarındaki günlük hareketin 5 milyon lira olduğu belirlenen şüphelilerin, suçtan elde ettikleri parayı kripto paraya çevirdiği saptandı. Şüphelilerin suç işlemek için günlük kiralık daireler tuttuğu, yakalanmamak için de sık sık adres değiştirdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine şebekeye üye olan 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 14 Ekim'de Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de operasyon başlattı.Belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yapan polis, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 29'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.