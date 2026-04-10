Bahis baronu İspanya’da yakalandı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

HAKKINDA kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan bahis baronu Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında olduğu belirlenen firari Fedlan Kılıçaslan'ın internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağladığı, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği gerekçesiyle mal varlığına el konulmuş ve kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Yasa Dışı Bahis' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Kılıçaslan'nın Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalara başlanıldı.