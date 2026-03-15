Bahis çetesi çökertildi: 65 tutuklama

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dev bir yasa dışı bahis şebekesini çökertti. 9 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 4 milyar liralık suç gelirine aracılık eden organizasyonun 65 üyesi tutuklandı. Şebekenin, "Finans Evleri" adını verdikleri gizli adreslerde kurduğu özel yazılımlı "Panel" sistemleri aracılığıyla, yasadışı bahis sitelerindeki para trafiğini yönetmek için çok sayıda banka hesabı temin edildiği ve bunların ödeme kanallarına entegre edildiği saptandı.
9 İLDE EŞZAMANLI BASKIN
Operasyonlarda 5 ruhsatsız silah, 91 mermi, çok sayıda laptop, tablet ve 49 cep telefonu ele geçirildi. Suç geliriyle alınan 3 araç ile şebeke üyelerinin; 36 mevduat bankası, 9 katılım bankası, 59 elektronik ödeme kuruluşu ve 58 kripto borsasındaki hesaplarına el konuldu. tutuklanan 65 kişiye "Yasa Dışı Bahis" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.