Bahis çetesi çökertildi

Adana merkezli 6 ilde bahis çetesine yönelik operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri aylık 50 milyon lirayı, kripto paraya çevirip yurtdışına kaçırdığı ortaya çıktı.Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı şirketten satın alınan yasadışı bahis paneliyle oyun oynattığı belirlenen çetenin, banka hesaplarında aylık 50 milyon liralık para hareketliliği olduğunu belirledi. Şüphelilerin, suçtan elde ettiği parayı da kripto hesaba aktardığı saptandı. 3 aylık çalışmanın ardından Adana merkezli Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4'ü kadın, 21 şüphelinin adreslerinde bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.