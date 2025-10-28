Bahis oynayan hakemler açıklandı! TFF’den PFDK disiplin sevkleri listesi: Hangi hakemler sevk edildi?

Futbol kamuoyunu derinden sarsan bahis skandalında TFF, beklenen adımı attı. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadığı tespit edilen toplam 152 hakemin PFDK'ya sevk edildiği resmen açıklandı. Sevk edilenler arasında Süper Lig düzeyinde maç yöneten 7 üst klasman hakemi de yer alıyor. İşte, bahis oynayan hakemler listesi:
Hukuk Müşavirliği'nce 28.10.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir diyerek Türkiye Futbol Federasyonu bahise karışan isimleri açıkladı. Zorbay Küçük ve diğer isimler şöyle: