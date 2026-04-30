Bahis ve şike davasında Giresunspor yöneticileri tahliye oldu

Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:32

“Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında tutuklanan Giresunspor yöneticileri Ferhat Karademir, Mustafa Tütüncü ve Tahsin Çoban hakkında ayrı ayrı iddianameler düzenlendi. Hakim karşısına çıkan 3 isimin tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir şekilde yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapmasında çokça kez operasyonlar düzenlendi. O operasyondan birinde gözaltına Giresunspor Futbol Kulübü yöneticileri Ferhat Karademir, Mustafa Tütüncü ve Tahsin Çoban 23 Şubat tarihinde tutuklanmıştı.

YARGILAMALARI BAŞLADI

Soruşturmaların tamamlanarak iddianamelerin hazırlandığı süreç içerisinde bu üç ismin de iddianameleri tamamlandı. Ferhat Karademir, Mustafa Tütüncü ve Tahsin Çoban'ın "şike ve teşvik primi" ve "Dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianameler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

GİRESUNSPOR YÖNETİCİLERİ TAHLİYE OLDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Tahsin Çoban, "Oynadığım kuponların hepsini kaybettim. Menfaat elde etmek amacıyla hareket etmedim. TFF'den herhangi bir ceza almadım. İddianamede geçen kuponların bir kısmında yönetici değildim." diyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıklar Ferhat Karademir ve Mustafa Tütüncü de hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Mahkeme, iki isminde tahliyesine karar verdi.

