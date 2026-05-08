Bahis vurguncusunun 40 yıl hapsi istendi

IQ Money Ödeme Hizmetleri üzerinden yürütülen 'yasadışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, tutuklu Hasan Yüksel'in evine kurduğu bilgisayar ve telefon sistemleriyle yasa dışı bahis platformlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. 'Bote' kod adını kullanan ve bilgisayar programcısı vasfıyla hareket eden Yüksel'in; 'EDİTÖRBET' başta olmak üzere çok sayıda yasadışı bahis sitesinin yönetimini, finansal işlerini ve canlı destek hizmetlerini koordine ettiği aktarıldı. Yüksel'in geliştirdiği sistemler üzerinden sadece 2024 ve 2025 yıllarının belirli dönemlerinde yapılan çekim ve yatırım işlemlerinin toplam hacminin 5 milyar Türk Lirası'nı aştığı ortaya konuldu. Savcılık, bahis sitesi yöneticisi tutuklu Hasan Yüksel hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer 15 şüpheli için ise 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

