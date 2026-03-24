Bahisten tutuklanmıştı: Konyaspor’un eski futbolcusu Ndao tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025'te gözaltına alınan 8 Aralık'ta tutuklanan Senegalli sağ kanat Ndao hakkında 13 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş JK ile Konyaspor arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmaya bahis yaptığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren Ndao ise suçlamaları reddetti. Kendi adına açılan bir bahis hesabı olduğunu kabul eden futbolcu, bu hesap üzerinden yapılan işlemlerin bilgisi ve onayı dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

TAHLİYE EDİLDİ

Konyaspor'un eski futbolcusu Alassane Ndao hakkında yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERİLMİŞTİ

Mahkeme, yargılama sürecinde Ndao'nun tahliyesine hükmetti. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolcuya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

KONYASPOR SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Konyaspor Kulübü, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan oyuncusu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti. Dava, 10 Haziran 2026'daki duruşmada devam edecek.