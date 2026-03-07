Bahriye’yi 55 kez bıçaklayarak katletmişti! Cani eş indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet aldı: "İçimize biraz da olsa su serpti"

Boşandığı eşi Fatih Uluşan (29) tarafından 55 bıçak darbesiyle hayattan koparılan Bahriye Kalaycı (24) cinayetinde mahkeme kararını verdi. Eski eş Uluşan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cani koca "Çok pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı" dedi. SABAH'A konuşan acılı baba Ahmet Kalaycı (59) "Bahriye'm geri gelmeyecek ama verilen ceza içimize biraz su serpti" ifadelerini kullandı.

4,5 yaşındaki erkek torunu H.B.U'nun vasiliğini alan Ahmet Kalaycı (59), "Benim Bahriye'm geri gelmeyecek. O cani kızımı katletti. Ama en azından verilen bu ceza içimize birazda olsa su serpti. Keşke daha çok ceza alabilseydi. Çünkü o sadece kızımı değil bizi de öldürdü. En azından artık cezaevinden çıkamayacak" dedi.

