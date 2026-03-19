Bakan Akın Gürlek’in yaşam öyküsünden ilginç notlar: Ekmek Teknesi dizisinde oynamış...

EKMEK TEKNESİ İSİMLİ DİZİDE OYNAMIŞ

Üniversite yıllarında anketörlük ve garsonluk yaptığını anlatan Bakan Gürlek, bir de dizide oynadığını söyledi. Yayımlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan biri olan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek'in, meşhur kahvehane sahnelerinde yer aldığı anlaşıldı.

Ekmek Teknesi isimli dizide oynadığını anlatan Bakan Gürlek, "Küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.