Bakan Akın Gürlek’in yaşam öyküsünden ilginç notlar: Ekmek Teknesi dizisinde oynamış...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Gürlek, bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını açıkladı.
EKMEK TEKNESİ İSİMLİ DİZİDE OYNAMIŞ
Üniversite yıllarında anketörlük ve garsonluk yaptığını anlatan Bakan Gürlek, bir de dizide oynadığını söyledi. Yayımlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan biri olan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek'in, meşhur kahvehane sahnelerinde yer aldığı anlaşıldı.
Ekmek Teknesi isimli dizide oynadığını anlatan Bakan Gürlek, "Küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i 'Baba büyüksün' deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.
YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİ
Set ortamında geçen kısa bir deneyimin ardından yıllar sonra başrol oyuncusu Hasan Kaçan ile yeniden bir araya gelen Akın Gürlek, bu anıya dair hatırasını kendisi paylaştı.
O dönem kahve sahnesinde figüran olarak yer alan gençlerden birinin ileride Adalet Bakanı olacağını tahmin etmeyen Hasan Kaçan ile Gürlek arasındaki bu karşılaşma, ikili arasında tebessüm ettiren bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.