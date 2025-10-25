Bakan Bak: Turist olarak gelmedik hizmet etmeye geldik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir takım açılışlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da, Altınözü İlçesinde bu sene 9'uncusu düzenlenen Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivalinin açılışının yanı sıra Altınözü Gençlik Merkezi'nin temel atma ve toplu açılış törenine katıldı.

450 BİN KONUT YOL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bakan Bak katıldığı törende yaptığı konuşmada Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ortaya koyduğu iradesi, bir çok devletin düşünemeyeceği şekilde büyük bir imar ve inşa faaliyeti başlattı. Bunu başarmak kolay değil. Bu bir irade, bu bir liderlik vasfıdır. Bakın deprem bölgesinde 450 bin konutun inşaatı tamamlanmış olacak yıl sonunda. Şu anda 350 bin konutun anahtarları dağıtıldı. Böyle bir şeyi başarmak, ancak liderlikle, iradeyle, hizmetle olur ve milletiyle birlikte hareket eden bir liderin vasfıyla olur dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

100 MİLYAR DOLAR PARA HARCANDI

"Bu zamana kadar 100 milyar doların üzerinde bir para harcandı buraya, bu bölge ayağa kaldırıldı, rakamlar ortada. Bazıları gibi deprem turisti olarak buraya gelmedik." diyen Bakan Bak, "Biz hizmet etmeye geldik, her zaman da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden gelen, eser ve hizmet siyasetini en iyi yapan liderdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da Hatay'da yurtlar, havuzlar, futbol sahaları, spor salonları yaptık. Hiçbir yeri ayırt etmeden bütün belediyelere destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini vurgulayan Bak, "Bugün de Altınözü'nde Gençlik Merkezi'nin temel atıyoruz. Hizmet, çalışmak bizden, takdir milletimizden diyoruz. O yüzden durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

HATAY STADI YENİ SEZONA YETİŞTİRİLECEK

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'nun onarımı için ihale yaptıklarını, stadyumu yeni sezona yetiştireceklerini belirten Bakan Bak, "Ülkemizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir spor tesisi devrimi yaşanıyor. Ülkede büyük modern stadyumlar inşa edildi. Bunlardan biri de Hatay'da yapıldı. Ama depremde hasar gördü, onu da tekrar onarmak için ihalesini yaptık, inşallah yeni sezona yetişecek. Müteahhit de öyle söyledi, gerçekten bu da önemli. Biliyorsunuz, büyük yapılarda depremin etkileri daha fazla. Çünkü zaman içinde oturması gerekiyor. O yüzden orada biraz zeminin oturmasını da bekledik. Çünkü çok önemli, büyük, ağır bir yapı. Dolayısıyla Hatay, yeni stadına yeni haliyle tekrar kavuşacak."

HATAY'A 2 BİN 500 YATAK KAPASİTESİ KAZANDIRDIK

"2 yıl içinde Hatay'a yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesi kazandırdık, hasar gören yurdun da onarımını yaptık. Türkiye 1 milyon 5 bin yatakla en büyük yurt kapasitesine sahip ülke. Burada gençlerimize çok cüzi bir ücretle, 750 lira ile 1200 lira arasında değişiyor, konaklama, yani barınma imkanı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz ve bunlar da hepsi lüks otel kalitesine yakın. Değerli gençlerimizin çok daha iyi ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri standartlarda yurtlar. Bunların bir kısmını da yeniliyoruz, güncelliyoruz, daha çok yatırım yapıyoruz. O yüzden özellikle de bu tek başına bizim Bakanlığımızın en önemli işlerinden bir tanesi. Bugün bize başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yerleştirdik. Yani yüzde 99'a gelmek üzereyiz, yani herkes bize başvurdu yerleşti, ek kontenjanlarla beraber. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ülkenin geleceği olan gençlerimizin iyi bir eğitim alması için bu yatırımların yapılmasını takip ediyor."

GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Vali Mustafa Masatlı da 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen yatırımlarla dünyanın en büyük iyileştirme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ile Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Altınözü Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı. Temel atma töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlere üçlü çektirdi.