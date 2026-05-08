Bakan Bak’tan gençlere hareket çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da önemli mesajlar verdi. İlk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, ardından yapımı tamamlanan Akçaabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir spor tesisi hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın spordan gelen vizyonu sayesinde ülkemizin dört bir yanında spor tesisleri yükseliyor. Sporun tabana yayılması için her mahalleye, her ilçeye yatırım yapıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde tamamlanan yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu sayısının 780'e ulaştığını ifade eden Bak, inşaatı süren tesislerle birlikte bu sayının bine çıkacağını söyledi. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 12 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini kaydeden Bakan Bak, çocukların güvenli ortamlarda sporla buluşmasının önemine dikkat çekti.

Sporun sadece fiziksel değil, toplumsal anlamda da iyileştirici bir güç olduğunu vurgulayan Bakan Bak, dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kumarla mücadelede sporun en etkili yöntemlerden biri olduğunu , "Spor iyileştirir, birleştirir ve ortak bir dildir" ifadelerini kullandı. Toplumun obezite tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Bak, vatandaşlara hareket çağrısında bulunarak, "Hareket etmeyen toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Herkesi spor yapmaya, hareket etmeye davet ediyorum. Spora yapılan yatırımın karşılığını fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.

Trabzon'un aynı zamanda önemli bir üniversite şehri olduğunu da dile getiren Bakan Bak, öğrenci yurt kapasitesinin 1 milyona ulaştığını belirterek, başvuruda bulunan öğrencilerin yüzde 99,6'sının yurtlara yerleştirildiğini söyledi. Açılış programının ardından tesisi gezen Bakan Bak, yüzme müsabakalarını da takip etti.

