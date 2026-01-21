Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 122 bin 519 megavat oldu

2025'te güneş kaynaklı elektrik üretim oranının yüzde 10,5, rüzgarın üretimdeki oranının da yüzde 10,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesine çıktığını vurgulayan Bayraktar, "Buna göre, 2025'te toplam elektrik üretimimizin beşte birinden fazlasını rüzgar ve güneşten karşıladık." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, toplam üretimin yüzde 56,7'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ifade ederek, "Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.