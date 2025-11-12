Haberler Yaşam Haberleri Bakan Bayraktar, Libya Başbakanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 12.11.2025 18:11

Enerji alanında yeni işbirlikleri için Libya'ya giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ziyareti çerçevesinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta gerçekleşen görüşmeye Libya Petrol Bakanı Halife Abdussadık ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman da katıldı. Bakan Bayraktar görüşmede Başbakan Dibeybe'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletti.

YATIRIM FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye ve Libya arasında çeşitli enerji alanlarında işbirliği ufuklarının değerlendirildiği görüşmede, özellikle keşif ve arama, enerji altyapısının geliştirilmesi, teknik alanlarda tecrübe paylaşımı konuları ele alındı. Libya Başbakanı Dibeybe görüşmede, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir yatırım fırsatları yaratmak için her iki ülkenin enerji projelerinde ortak potansiyelinden yararlanmanın önemini vurguladı.

