Bakan Bolat: Dijitalde kayıt dışılığa geçit yok! 606 milyon TL ceza kesildi

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde Bakan Bolat'ın katılımıyla düzenlendi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, yasa dışı ticaretin, etkileri bakımından çok boyutlu bir mesele olduğunu bildirerek, bu sorun nedeniyle sahte ürünler yoluyla tüketici sağlığının riske atıldığını, üretim, istihdam, vergi geliri, döviz kaybı yoluyla ülke ekonomisinin zaafa uğratıldığını anlattı.

Yasa dışı ticaretin, organize suç örgütlerini güçlendirerek kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Bolat, "Yasa dışı ticaret, devletin harcamalarını yapabilmek için gerekli olan vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığı ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklarda önemli kayıp oluşturduğu için mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alandır." diye konuştu.

Bolat, Bakanlık olarak yasal mevzuata uygun ticaretin kolaylaştırılmasını teşvik eden uygulamaları hayata geçirdiklerini ve yasa dışı ticaretle mücadele etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla başta ihracat ve ithalat süreçleri olmak üzere gümrük işlemlerinin her geçen gün daha hızlı ve teknoloji yoğun bir biçimde yürütülmesini sağladıklarını aktaran Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini risk analizlerine dayalı olarak kontrol ederek ülkemizin ve halkımızın menfaatlerini koruma yönünde mücadelemizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Yetkilendirilmiş Yükümlü, Tek Pencere, İzinli Gönderici, Liman Tek Pencere gibi sistemler ile Hava Yolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi gibi uygulamalarla teknik, dijital ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Gümrük idarelerimizin altyapılarını geliştirmek, fiziki kapasitesini artırmak gibi birçok modernizasyon projesini hayata geçirdik ve yapmaya da devam ediyoruz."

Bolat, Türkiye'nin gümrük kapıları ve idarelerinin, dünyada örnek gösterildiğine işaret ederek, bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı İslam Ticaret ve Sanayi Odasının, İslam ülkelerinde de benzer uygulamalar yapılması için TOBB ile çalışma yapacağını aktardı.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan önemli gümrük kapılarından birisi olan Ağrı Gürbulak'ın modernleştirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığına dikkati çeken Bolat, kapının resmi açılışının gelecek haftalarda yapılacağını bildirdi.