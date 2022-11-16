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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:26

Bakan Bozdağ: Savcılarımıza hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Yalova Adliyesi’nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğünü hatırlatarak, "Türk mahkemelerini basan, yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp, onlara hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın." dedi.

İHA
Bakan Bozdağ: Savcılarımıza hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı'nın 2023 bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"SAVCILARIMIZA HAKARET EDENLERİN LÜTFEN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRIN"

Bakan Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Yalova Adliyesi'nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğünü hatırlatarak, "Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez. Burada Meclisimizin saygın üyelerine sesleniyorum; Türk mahkemelerini basan, yargıçlarımıza, savcılarımıza el kol sallayıp, onlara hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın. El salladıkları yargının huzuruna bunları çıkarın" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Yalova Adliyesi'nde yaşanan olayın görüntülerinin herkesçe görüldüğünü belirterek, CHP'li vekillerin "dokunulmazlığının kaldırılması"nı istedi.

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Bakan Bozdağ: Savcılarımıza hakaret edenlerin lütfen dokunulmazlığını kaldırın
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