Bakan Çiftçi kitap fuarının açılışında konuştu: Okumak yalnızca kültürel değil manevi bir sorumluluk

Rize'de düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bakan Çiftçi, katılımcıları selamlayarak organizasyonun bilgi, hikmet ve düşünce dünyasına katkı sunması temennisinde bulundu. Karadeniz'in kültürel birikimine işaret eden Çiftçi, fuarın şehrin entelektüel hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"KİTAP MEDENİYETİN TEMELİDİR"

"Kitap insanlık hafızasının en sahih taşıyıcısıdır" diyen Çiftçi, bir milletin ufkunun okuduğu eserlerin derinliğiyle şekillendiğini belirtti. Kitapların yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda bireye idrak, vicdan ve duruş kazandırdığını dile getirdi. Konuşmasında okumanın İslam medeniyetindeki yerine de değinen Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin "Oku" olduğuna dikkat çekerek bunun sadece yazıyı değil, insanı ve kainatı anlamaya yönelik bir çağrı olduğunu söyledi. İlim öğrenmenin önemine vurgu yapan Çiftçi, bu anlayışın medeniyetin temelini oluşturduğunu kaydetti.

"KİTAP ZEKAYI KİBARLAŞTIRIR"

Bakan Çiftçi, günümüzde bilginin yüzeyselleştiği bir dönemde derinlikli okumaların öneminin arttığını belirterek, Cemil Meriç'in "Kitap zekayı kibarlaştırır" sözünü hatırlattı. Okuyan bireylerin hem kendilerini hem de toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

GENÇLERE VE GELECEĞE YATIRIM

Kitap fuarlarının yazar, yayınevi ve okurları bir araya getiren önemli kültürel platformlar olduğuna işaret eden Çiftçi, Rize'de düzenlenen fuarın özellikle gençlerin kitapla buluşmasına vesile olacağını söyledi. "Belki de bu fuarda bir kitabın sayfaları arasında bir gencin hayatına yön verecek bir cümleyle karşılaşılacak" dedi.

Programın sonunda organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Çiftçi, 3. Rize Kitap Fuarı'nın şehre ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.