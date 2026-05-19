Bakan Çiftçi’den 19 Mayıs mesajı

Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:26

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, milli mücadele ruhunun bugün de Türkiye’nin birlik, beraberlik ve güçlü gelecek hedeflerine yön verdiğini vurguladı. 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekti.

SENA UYANER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNUN İLK ADIMI"

Bakan Çiftçi mesajında, "İstiklal mücadelemizin ilk harcı, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunun ilk adımı" ifadelerini kullanarak, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin bugün de Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yol göstermeyi sürdürdüğünü belirtti.

"AYNI KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Milletin birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Çiftçi, ecdadın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği vatanın huzuru, güvenliği ve bekası için aynı kararlılık ve milli şuurla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

"GENÇLERİMİZ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ"

Gençlerin azmi ve devletin güçlü iradesiyle Türkiye'nin her alanda daha güçlü yarınlara taşınacağını kaydeden Bakan Çiftçi, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

