Bakan Çiftçi’den Bahçeli’ye ziyaret

Giriş Tarihi: 10.03.2026 13:54

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bahçeli’nin nazik kabulünden duyulan memnuniyet dile getirildi. Çiftçi, yeni görevine başlaması dolayısıyla Bahçeli’nin ilettiği “hayırlı olsun” dilekleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek görevine ilişkin iyi dilekleri için teşekkür etti.

"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

