Bakan Çiftçi’den Bahçeli’ye ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek görevine ilişkin iyi dilekleri için teşekkür etti.

"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.