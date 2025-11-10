Bakan Ersoy, Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı anma törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih boyunca esaretin ne demek olduğunu bilmeyen bir milletin evladı olarak, yalnızca bir milletin kaderini değiştiren bir komutan olmadığını, çağının ötesinde düşünen, milletine yön ve umut veren büyük bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, dönemin zor şartları altında aziz milletin bağımsızlık mücadelesini silah arkadaşlarıyla birlikte zaferle taçlandırarak, modern, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını dile getiren Ersoy, "Atatürk, dünyanın 'hasta adam' olarak gördüğü bir devletin arkasında büyük ve kutlu bir mirasın olduğu inancıyla imkansız denileni başardı. Türk milletine biçilen kefeni yırtıp atan, umutsuzluğu direnişe, direnişi zafere dönüştüren bir inanca sahip bir devlet adamını 87 yıl önce bugün ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerine, ideallerine ve bıraktığı eşsiz mirasa olan bağlılığın bir kez daha ifade edildiği bir gün olduğunu vurgulayarak, "O'nun 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün de aklın ve bilimin rehberliğinde, gösterdiği hedefler doğrultusunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bizler de bu kutsal emaneti daha ileriye taşımak, Cumhuriyetimizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir konuma ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

"SELANİK ATATÜRK EVİ, GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Bu yıl derin anlam taşıyan önemli bir gelişmeyi paylaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ersoy, Atatürk'ün doğduğu yer olan Selanik'teki Atatürk Evi'nin restorasyonunun, Bakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandığını ve açılışının dün gerçekleştirdiğini söyledi.

Ersoy, TİKA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla üç katlı yapının 1953'teki özgün düzenine uygun biçimde tefriş edildiğini, tüm ahşap imalatların yenilendiğini, elektrik tesisatının baştan sona değiştirildiğini, sandık odası ve hamamın özgün haline getirildiğini, bahçedeki duvar ve taş kaplamaların da tarihi dokusuna uygun biçimde yapıldığını anlattı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu süreçte 14 eser, 1 Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1000'den fazla kitap Selanik'e taşınarak yeniden ait oldukları yere kavuşturuldu. Bu çalışma, yalnızca tarihi bir yapının yenilenmesi değil, Atatürk'ün hatırasına, Cumhuriyetimizin köklerine bağlılığımızın geçmişe olan vefamızın güçlü bir ifadesi. Yenilenen konseptiyle Atatürk Evi artık bir 'Türk Evi' atmosferi sunmaktadır. Her katı, Atatürk'ün yaşamını, ailesini ve dönemin kültürünü yansıtan temalarla kurgulanmıştır. Selanik Atatürk Evi, bundan böyle geçmişle gelecek arasındaki köprüyü daha da güçlendirecek, Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkma kararlılığının simgesi olarak yaşamaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk'ün 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi yolunda ilerlerken, onun fikirleri bize her zamankinden daha güçlü bir rehber olmaya devam ediyor. Bu inançla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyor, onun izinde, Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

"CUMHURİYET DEMOKRASİ İLE ÖZDEŞLEŞEN ÇOK YÜKSEK BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜDÜR"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pek çok konuşmasında "Cumhuriyet'i yalnızca bir yönetim biçimi değil, köklü bir zihniyet dönüşümü" olarak tanımladığını hatırlattı.

Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in, halkın iradesini esas alan, eşit yurttaşlık ilkesine dayanan, özgürlük ve sorumluluğu birlikte taşıyan ve ayrılmaz parçası olan demokrasi ile özdeşleşen çok yüksek bir anlayışın ürünü olduğunu belirten Örs, "Cumhuriyet'in ilanı sadece bir yönetim değişikliği değil, günü yakalama, kalkınma ve her alanda bağımsızlık yolunda atılmış olan en büyük bir adımdır. Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' sözü, onun bu tercihinin, büyük Türk milletinde ne kadar köklü bir toplumsal karşılığı olduğunu açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Örs, bugün gelinen noktada, Cumhuriyet'in ve demokrasinin millete ve ülkeye kazandırdığı temel haklar, geniş özgürlükler ve üstün medeni değerler sayesinde, toplumun her kesiminden kadınlar ve erkeklerin eğitimde, sanatta, sporda, iş hayatında, siyasette, kısacası sosyal hayatın her alanında söz sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçen 50 yılda yakaladığı ivmeyle, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği son 23 yılda, bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek, küresel meselelerde söz sahibi, oyun kuran bir ülke haline geldiğini vurgulayan Örs, 1923'te kurulan Cumhuriyet'in 2025 yılında ulaştığı noktaya bakıldığında, eğitimden sanayiye, teknolojiden kültüre, savunmadan diplomasiye kadar pek çok alanda dünya ile yarışan bir Türkiye'yi görmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Örs, bu tablonun, Atatürk'ün "Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olamaz." sözünün karşılığı olduğunu kaydetti.

"DAHA ÖZGÜR BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEK HERKESİN GÖREVİ"

Bu kazanımların gururlandırdığı kadar büyük bir sorumluluk da yüklediğine işaret eden Örs, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, daha adil, daha müreffeh, daha özgür bir Türkiye'yi inşa etmenin herkesin başlıca görevi olduğunun altını çizdi.

Örs, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere Devlet ödülü niteliğinde sunulan Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 27'nci maddesi uyarınca hazırlanan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği gereğince verildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "2025 Yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e takdim edileceğini" kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Örs, tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görülen Guterres'i kutladı.

Örs, "'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.