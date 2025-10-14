Bakan Ersoy: Bu kadim mirası geleceğe taşımak için bir aradayız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 İran-Türkiye Kültür Yılı çerçevesinde, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tarihi salonunda doğumunun 700'üncü yılına ithafen düzenlenen 'Hafız-ı Şirazi Anma Konseri'ne katıldı.

Programa; Bakan Ersoy'un yanı sıra, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollahzade, misyon şefleri ve sanatseverler de katıldı. Konser, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve İran Milli Orkestrası sanatçıları tarafından icra edildi.

"YIL BOYUNCA İRAN VE TÜRKİYE'DE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK"

Bakan Ersoy, köklü bir dostluğun yeni bir sayfasını birlikte açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın başkanlığında geçtiğimiz yılın ocak ayında gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı neticesinde bu yılın Türkiye-İran Kültür Yolu olarak kutlanması kararı alınmıştır. Yıl boyunca İran ve Türkiye'de düzenlenecek sergiler, konserler, film gösterimleri, edebiyat oluşmaları ve akademik sempozyumlar aracılığıyla birbirimizin sanatını, müziğini, dilini, mutfağını ve insanını daha yakından tanıyacağız. Bütün bu etkinlikler kültürün evrensel bir dil olduğunu, dostluğu güçlendirdiğini, sınırları aşan bir bağ kurduğunu bizlere bir kez daha gösterecektir.

"BU KADİM MİRASI, GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Bizler burada yalnızca büyük bir şairi, düşünürü ve bilgeyi anmak için değil, aynı zamanda Türkiye ile İran'ı yüzyıllardır birbirine bağlayan bu kadim mirası, sanatın evrensel diliyle geleceğe taşımak için bir aradayız. Bu akşam gerçekleştirdiğimiz konser bu kardeşlik köprüsünün en anlamlı, en zarif duraklarından biridir. Müziğin evrensel diliyle, Hafız'ın ölümsüz dizeleriyle iki milletin kalpleri aynı ritimde atacak. Sanat tıpkı yüzyıllardır olduğu gibi gönülleri buluşturan, sınırları aşan dostluğu büyüten en güçlü köprü olacak. İnanıyorum ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kültürel işbirliği daha da güçlenerek gelecek kuşaklara birlikte yaşamanın, anlamanın ve paylaşmanın güzelliğini anlatan kalıcı bir miras bırakacak" ifadelerini kullandı.