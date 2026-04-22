Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü: Cami restorasyonları, Ayasofya ve Hac başlıkları masaya yatırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı ile Bakanlıkta bir araya gelerek önemli başlıkları değerlendirdi. Görüşmede, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar ön plana çıktı.

BAKAN ERSOY: İŞ BİRLİĞİ KARARLILIKLA SÜRECEK

Ersoy, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü cami restorasyonları, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki çalışmalar, hac organizasyonuna ilişkin başlıklar, restorasyonu süren ve tamamlanan camiler ile deprem bölgesinde gerçekleştirilen ihya çalışmalarını değerlendirdik. Tarihî mirasımızın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlarımız arasındaki iş birliğini kararlılıkla sürdürüyoruz"

GENİŞ KAPSAMLI GÜNDEM

Görüşmede, Türkiye genelinde sürdürülen cami restorasyon projeleri detaylı şekilde ele alındı. Devam eden çalışmaların yanı sıra tamamlanan projeler de değerlendirildi. Ayasofya'daki uygulamalar ve hac organizasyonuna ilişkin başlıklar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL VURGU

Deprem bölgesinde yürütülen ihya çalışmaları da görüşmenin ana başlıklarından biri oldu. Bölgedeki tarihî ve dinî yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.