Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu Festivali 2027’de 32 ilde düzenlenecek

İstanbul'un kültür ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz." dedi.

FESTİVAL AĞI HER YIL BÜYÜYOR

"Ne mutlu bizlere ki; Türkiye Kültür Yolu Festivalleri her yıl daha da büyüyor, gelişiyor ve bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ediyor." diyen Ersoy şöyle konuştu:

"Bugün burada sizlerle büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor. Her ilimizden, her bölgemizden "Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni ilimize getirin" talepleri geliyor ancak hak verirsiniz ki her talebe hemen olumlu yanıt verebilme yapabilme şansımızı yok. Biz de bu noktada öncelikli olarak büyükşehirler olmak üzere coğrafi bölgeler, iklim koşulları gibi faktörleri göz önüne alarak festivalimize katılacak yeni illerimizi belirledik. Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da katılımıyla, 2026 yılında 26 ilde ve neredeyse 8 aya yayılan bir takvimde hayat bulacak. "

Ersoy, 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da katılmasıyla toplam il sayısının 32'ye yükseleceğini söyledi.