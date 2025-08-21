Bakan Ersoy NSosyal hesabından paylaştı: Yeni yöntem ilk kez Nemrut’un taşlarına nefes oldu

Beş yıllık bir süreçte, çağımızın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirten Bakan Ersoy paylaşımında şunları ifade etti: Nemrut'un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve Batı teraslarında nano teknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı. Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut'ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut'un taşlarına nefes oldu.