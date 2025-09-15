Bakan Ersoy: Tarihi Haydarpaşa Garı kültür ve sanatın merkezi olacak

Tarihi yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu yakasını çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor. Tarihi Haydarpaşa Garı'nda, gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul'umuza kazandırılmış olacak. Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesine de yine Haydarpaşa'da hayat vereceğiz. Aynı zamanda bir arkeoparka dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018'de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Kısa süre içerisinde tüm ayrıntılarını paylaşacağımız proje Haydarpaşa'yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak" ifadelerini kullandı.