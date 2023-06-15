Bakan Ersoy’a Malatya’dan fahri hemşehrilik beratı verilecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında toplanan meclis, gündem maddelerini oylayarak karara bağladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi yönündeki teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oylanarak kabul edildi.

Bakan Ersoy'a kente katkısı için teşekkür eden Selahattin Gürkan, "Hemşehrilik beratını, şehrimize, insanımıza, hemşehrilerimize yapmış olduğu yardım ve çalışmalarla ilgili veriyoruz. Hakikaten Kültür ve Turizm Bakanı'mız depremin ilk gününden itibaren koordinasyon konusunda Malatya'da görevlendirilmiş olup Malatya'nın yaralarının sarılmasında gece gündüz kendisi katkı sağladı. Bakanlığımızın ve hükümetimizin imkanlarının Malatya'ya aktarılması noktasında büyük gayretler gösterdi." diye konuştu.