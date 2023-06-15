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Giriş Tarihi: 15.6.2023 17:10 Son Güncelleme: 15.6.2023 17:44

Bakan Ersoy'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla fahri hemşehrilik beratı verilecek.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Bakan Ersoy’a Malatya’dan fahri hemşehrilik beratı verilecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında toplanan meclis, gündem maddelerini oylayarak karara bağladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi yönündeki teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oylanarak kabul edildi.

Bakan Ersoy'a kente katkısı için teşekkür eden Selahattin Gürkan, "Hemşehrilik beratını, şehrimize, insanımıza, hemşehrilerimize yapmış olduğu yardım ve çalışmalarla ilgili veriyoruz. Hakikaten Kültür ve Turizm Bakanı'mız depremin ilk gününden itibaren koordinasyon konusunda Malatya'da görevlendirilmiş olup Malatya'nın yaralarının sarılmasında gece gündüz kendisi katkı sağladı. Bakanlığımızın ve hükümetimizin imkanlarının Malatya'ya aktarılması noktasında büyük gayretler gösterdi." diye konuştu.

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Bakan Ersoy'a Malatya'dan fahri hemşehrilik beratı verilecek
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