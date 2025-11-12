Haberler Yaşam Haberleri Bakan Ersoy'dan Ahıskalı Türklere destek mesajı: "Yanlarında olmaya devam edeceğiz"
Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:17

Bakan Ersoy'dan Ahıskalı Türklere destek mesajı: "Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından 'Ahıskalı Türkler'e ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, "Ahıskalı kardeşlerimiz, ortak tarihimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güçlü simgelerindendir. Türkiye olarak, onların kimliklerini özgürce koruyabilmeleri, kültürel miraslarını yaşatabilmeleri ve bulundukları ülkelerde huzur içinde yaşamaları için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy’dan Ahıskalı Türklere destek mesajı: Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ve beraberindeki heyeti kabulünde yer aldıklarını belirtti.

KARDEŞLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Ahıskalı kardeşlerimiz, ortak tarihimizin, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en güçlü simgelerindendir. Türkiye olarak, onların kimliklerini özgürce koruyabilmeleri, kültürel miraslarını yaşatabilmeleri ve bulundukları ülkelerde huzur içinde yaşamaları için her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. TİKA ve YTB aracılığıyla yürüttüğümüz projelerle Ahıskalı soydaşlarımızın eğitimden tarıma, kültürden barınmaya kadar pek çok alanda desteklenmesini sağlıyoruz. Yunus Emre Enstitümüzün faaliyetleri ise kültürel etkileşimi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor."

