Bakan Ersoy’dan Belek’te geleneksel bayram buluşması! ’Türkiye’yi kültür ve turizmde 1. ligde zirve mücadelesi veren bir konuma taşıdık’

KÜLTÜR VE TURİZM ENTEGRE EDİLİYOR

Bakan Ersoy, Antalya'da yürütülen kazı, restorasyon ve gece müzeciliği çalışmalarına değindi. Bakan Ersoy, deniz-kum-güneş turizmine kültür ve arkeolojinin güçlü şekilde entegre edildiğini belirtti. Bakan Ersoy, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının 2024'te 2 milyon 466 bin seviyesinden 2025'te 3 milyon 268 bine yükseldiğini ifade etti. Bakan Ersoy, kazı çalışmalarına ayrılan bütçenin 2025 yılında 360 milyon 500 bin liraya ulaştığını kaydetti. Ersoy, kamu desteklerine ilişkin olarak da "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında 2018'den bugüne Antalya'daki 4 projeye 41,7 milyon lira destek sağlandığı bilgisini aktardı. Antalya'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine son 8 yılda 6,6 milyar lira destek sunduklarını dile getiren Ersoy, "Bu sayede Antalya'daki İşletme Belgeli Konaklama Tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin iken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişi seviyesine yükselmiştir." dedi. Halk plajlarına ilişkin olarak bilgiler de aktaran Ersoy, 2020 yılından itibaren Antalya'ya 12 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajı kazandırıldığını, bu sayının ülke genelinde 19'a ulaştığını ve 2026 sonunda 23'e yükseleceğini ifade etti.