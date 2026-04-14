Bakan Ersoy’dan dijital çağ uyarısı! “Gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getiriyor”

"YENİ NESLİN ÖZ KİMLİKLERİNİ SAHİPLENMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının birlik ve kültürel hafızasını koruma sorumluluğuna işaret ederek bu sürecin günümüzde farklı araçlarla devam ettiğini belirtti. Ersoy, dijitalleşmenin etkilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Eskiden bize kim olduğumuzu unutturmak, Türk milletinin dallarını gövde ve köklerinden koparmak için zorla, zulümle yapılanlar bugün popüler kültür adı altında, özellikle sosyal medya ve dijital dünya üzerinden maruz kaldığımız içeriklerle yapılmaktadır. Dijitalleşen dünya ve teknoloji kullanımıyla hayatımızın olağan akışına her gün, her an dâhil ettiğimiz sayısız söylem, görsel ve işitsel yapımlar gönüllü kültürel yozlaşmayı beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, "Dolayısıyla bizler toplumlarımızın, özellikle çocuk ve gençlerimizin bu noktada bilinçlenmelerini, öz kimliklerini öğrenmelerini ve sahiplenmelerini sağlamakla mükellefiz." şeklinde devam etti.