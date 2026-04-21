Bakan Ersoy’dan geleneksel sanatlara güçlü destek mesajı! “Bu sergi, kültür mirasımızın yaşatılmasının somut bir göstergesi”

GELENEKSEL SANATLARA STRATEJİK DESTEK

Fuat Başar'ın sanat yolculuğuna da temas eden Ersoy, sanatçının tıp eğitimini yarıda bırakarak sanatını hayatının merkezine yerleştirdiğini, hat ve ebrûnun yanında şiirle de ilgilenerek geniş bir sanat alanında önemli bir noktaya ulaştığını belirtti. Ersoy, Başar'ın 2009 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edildiğini 2019 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatarak, bu birikimin güçlü bir kültür mirasının inşasına katkı sunduğunu ifade etti. "Fuadnâme bu yönüyle yalnızca bir sergi değil; yarım asırlık bir emeğin, bir mektebin ve bir sanat anlayışının ifadesidir." diyen Ersoy, serginin bu yönüyle önemli bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda sanatseverlere çağrıda bulunan Ersoy, "Büyük ustanın elinde biçim bulmuş hat ve ebrunun bu göz alıcı sunumuna şahit olmak üzere vatandaşlarımızı sergiye davet ediyor, ilgi ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.