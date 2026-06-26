Bakan Ersoy’dan Kadir İnanır için taziye

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör