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Giriş Tarihi: 26.06.2026 20:02

Bakan Ersoy'dan Kadir İnanır için taziye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 77 yaşında vefat eden usta oyunca Kadir İnanır için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Ersoy’dan Kadir İnanır için taziye
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Bakan Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM #MEHMET NURİ ERSOY #KADİR İNANIR

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Bakan Ersoy'dan Kadir İnanır için taziye
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