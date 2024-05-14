Bakan Ersoy’dan sanatçı Ayten Gökçer’in ailesine taziye telefonu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türk Tiyatro ve sinemasının duayen isimlerinden 84 yaşında yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Ayten Gökçer'in ailesiyle görüştü.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinemada bir çok oyunda ve filmde rol alan Ankara Devlet Tiyatro sanatçısı olan Ayten Gökçer'in hayatını kaybetmesi üzüntü yaratmıştır. Sinema ve tiyatro dünyamızın duayen isimlerinden Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba'ya da taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Çarşamba günü düzenlenecek cenaze programına ilişkin olarak da aileye destek olabileceklerini kaydetti. Görüşmeden duydukları memnuniyeti belirten Aslı Gökçer Oba ise Bakan Ersoy'a teşekkür etti.