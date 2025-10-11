Bakan Göktaş’tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin açıklama: Adım atmaya mecburuz

Çocuklarda bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay tarafından hazırlanan Yeşilay Çocuk Müzikali'nin ilk gösterimi Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. 'Bağımsızlığın Rengi' adlı müzikale Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceyhan ve çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler ve interaktif aktivitelerle çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de bağımlılık konusunda bilinçlenme imkanı buldu. Sahnede çocukların sevimli arkadaşları Yeşilcan, Ece ve Efe, müzikal boyunca bağımsızlık temasını eğlenceli ve öğretici bir dille işledi.

'YEŞİLAY 105 YILDIR BAĞIMSIZLIĞIN ASLINDA MÜCADELESİNİ VERİYOR'

Müzikalde konuşan Bakan Göktaş, "Birazdan hep birlikte Yeşilay'ın aslında yeni hayata geçirdiği bağımsızlığın rengi müzikalini izleyeceğiz. Ben bu vesileyle böylesi kıymetli bir gösterinin gerçekleştirilmesinde, sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yeşilay 105 yıldır bağımsızlığın aslında mücadelesini veriyor. İnsanları bağımlılıktan kurtaran, çok yoğun mücadeleleri var. Fakat 21'inci yüzyılda karşımıza en çok çıkan bağımlılık türleri de değişti. Eskiden ekran bağımlılığı, sigara bağımlılığı pek çok gündemdeyken maalesef günümüzde çocuklarımızın da pek çok etkilendiği dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı hayatımızın bir parçası oldu. Her ne kadar bugün tam olarak bir bağımlılıktan bahsedemesek de, biz dijital dünyada bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü çocuklarımız eskiden sokaklarda, evlerde, aileleriyle zaman geçirdiklerinde, bir oyunun bir parçası olduklarındaki dönemden şu gün farklı bakıcıların elinde, tabletlerde, ekranlarda, kimlere emanet ettiğimizi bilmediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Çocuklarımız saatlerce bir ekranda, tanımadığımız insanlarla oyun oynuyor" dedi.

'SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK ÇOCUKLARIMIZI KORUMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM ATMAYA KARARLIYIZ'

Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı özellikle dijital dünyanın tehlikelerinden korumakta kararlıyız. Bu minvalde çeşitli adımlar atıyoruz. Özellikle geçen sene 2 çalıştay düzenledik ailelerle ve çocuklarla. Dijital bağımlılıkla ilgili sorular sorduk. O çalıştaylar da şu bulguları elde ettik. Gerçekten çocuklar kendilerini dijital bağımlı olarak görmüyor. Fakat ekran süreleri oldukça fazla. Bu minvalde bizler de önümüzdeki süreçte bir yandan dijital bağımlılıkla mücadeleyi gündeme getirirken, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda ailelerimizden özellikle bu sözleşmeyi okumasını önemsiyorum. Birleşmiş Milletler'de biz bunu farklı ülkelere de tanıttık. Sırbistan geçtiğimiz hafta imzaladı. Bu kapsamda her vatandaşımızın, aslında her ailenin üzerine düşen de bir görev var. Çünkü çocuklara bir yandan siz, 'Ekranla fazla oynuyorsun. Tabletini bırak' dediğinizde karşısında sürekli telefonla tabletle, ekranla ilgilenen ve aslında çocuğuyla artık sohbet etmeyen ailelerle karşı karşıyayız. Hepimiz biraz çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bu kapsamda gerçekten farkındalık çalışmaları çok çok önemli" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM 16 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIMIZ SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ MADDE GÜNDEMİMİZDE'

Bakan Göktaş, "Diğer yandan biliyorsunuz 16 yaş altı dijital sosyal medya bağımlılığıyla ilgili, sosyal medyaya yönelik, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli bir adımı önümüzdeki dönemde atmaya kararlıyız. Amacımız çocuklarımızı sosyal medyanın tehlikelerinden korumak. Bu kapsamda hem ailelerle iş birliğini hem de sosyal medya platformlarıyla iş birliğini önemsiyoruz. Tabii ki diğer yandan da hukuki süreç ve mevzuat mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda inşallah bu konuyu da gündemimize getireceğiz. 16 yaş altı çocuklarımızı özellikle sosyal medya platformunun zararlı içeriklerinden korumaya yönelik önemli adımlar atmaya kararlıyız. Fakat bunu yaparken sadece çocuklarımızı korumakla kalmayıp, ailelere de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ailelerimiz özellikle farkındalıkla beraber hem kendilerini hem çocuklarını korumak adına, aynı zamanda bu konuda bilinçlendirmek adına da önemli çalışmalar yapacağız. Ben bugünkü bu müzikali çok önemsiyorum. Çünkü çocuklarımızı aslında en güzel hitap etme şekli onların dünyasından, onların penceresinden konuşmak. Yeşilay her daim çağa uygun, döneme uygun yeni modeller geliştirerek, hem ailelere, hem çocuklara, hem gençlerimize çok güzel hitap edebiliyor. Bu müzikalin lansmanı da inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaşmasına vesile olur" dedi.