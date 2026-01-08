Bakan Göktaş duyurdu! 2026 Sosyal destek ödemeleri zammı belli oldu: Evde bakım maaşı, çocuk yardımı...

2026 yılı için sosyal yardım ödemelerine yönelik zam düzenlemesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bakan Göktaş'ın duyurusunun ardından evde bakım desteği, engelli maaşı ve yaşlı aylığında yapılacak artışların detayları gündeme gelirken, ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı da araştırılmaya başlandı. Peki, sosyal destek ödemelerinde hangi kalemler ne kadar arttı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.
Ayrıca Bakan Göktaş "Çocuk başına yapılan koruyucu aile ödemelerinin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikosis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi" dedi.
Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,6'lık zam, memur zammına bağlı olarak belirlenen bazı kalemleri de etkiledi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı.
65 yaş aylığı 6 bin 393 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı ise 63.963 TL'ye yükseldi.
Engelli aylığı hesaplamasında memur katsayısının yanı sıra engellilik oranı da dikkate alınıyor.
Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5 bin 103 TL'ye çıktı.
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7 bin 655 TL'ye çıktı.
Bedelli askerlik ücreti: 333.148 TL'ye yükseldi.
Şubat 2026'da zamlı maaşların yatacak.