Bakan Göktaş: Filistin halkının adil ve güvenli bir geleceğe ulaşması için çağrımızı yineleyeceğiz





Görüşmelerde aile politikaları, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerde iş birliği gibi konular ele alındı. Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Dr. Samah Abuoun Hamad ile yapılan görüşmede, Gazze'deki insani kriz masaya yatırıldı.

"FİLİSTİN HALKININ GÜVENLİ BİR GELECEĞE ULAŞMASI İÇİN ÇAĞRIMIZI HER PLATFORMDA KARARLILIKLA YİNELEYECEĞİZ"

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekerek, "Sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak ve aile bütünlüğünü korumaya yönelik adımlar atmak elzemdir. Türkiye olarak Filistin halkının onurlu, adil ve güvenli bir geleceğe ulaşması için çağrımızı her platformda kararlılıkla yineleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



İlk resmi Türkiye ziyaretinde Uluslararası Aile Forumu'na katılan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile yapılan ikili görüşmede ise Suriye'nin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlayacak çalışmalar ve aile odaklı sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Göktaş, Aile Yılı'nda, sosyal hizmetler alanındaki tecrübelerini paylaşarak Suriye'nin yeniden inşa ve toplumsal iyileşme sürecine destek vermeye devam edecekleri kaydetti.

"AİLE YILI'NDA GELECEĞİN DİRENÇLİ TOPLUMLARINI İNŞA ETMEK İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Prof. Dr. Balzs Hank ile yapılan ikili görüşme de Türkiye Cumhuriyeti Aile Enstitüsü ile Macaristan Maria Kopp Demografi ve Aileler Enstitüsü arasında, aile ve nüfus alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda, aileyi merkeze alan kültürel politikalar, nesiller arası aktarım ve sosyal inovasyon konularındaki tecrübeleri paylaşmaya ve ortak değerlerden güç alan küresel bir aile vizyonunu birlikte inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.