Bakan Göktaş Kırklareli’nde Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışını yaptı

Kırklareli ziyaretine Vali Uğur Turan'ı ziyaret ederek başlayan Bakan Göktaş, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra esnafla bir araya gelen Göktaş, protokol üyeleriyle birlikte Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, sosyal politikaların hak temelli sosyal hizmet anlayışıyla yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı sosyal adalet, erişilebilirlik ve dayanışma temelinde inşa ediyoruz. Sosyal devlet anlayışını vatandaşın hayatına doğrudan dokunan güçlü bir yapıya dönüştürdük" dedi.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran hizmetlerin artırılarak sürdürüleceğini vurgulayan Göktaş, evde bakım desteği kapsamında yalnızca geçtiğimiz yıl Kırklareli'ne 219,5 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bu ay içerisinde kentte 1602 aileye kişi başı 13 bin 878 lira evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını ifade eden Göktaş, gündüzlü bakım merkezleriyle de engelli bireylerin sosyal bağlarının güçlendirildiğini söyledi. Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren 147 gündüzlü merkez bulunduğunu belirten Bakan Göktaş, Kırklareli'nde kamu ve özel sektör dahil 3 merkezde toplam 60 vatandaşa hizmet verildiğini kaydetti.

Açılışı yapılan Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın sadece bir dinlenme alanı olmayacağını dile getiren Göktaş, parkın aynı zamanda sosyal yaşam ve istihdam merkezi olarak faaliyet göstereceğini söyledi. Parkta yürüyüş yolları, engelsiz oyun alanları, otizmli ve Down sendromlu bireyler için eğitim ve etkinlik bölümleri ile sosyal işletme alanlarının yer aldığını belirten Göktaş, engelli bireylerin üretim ve istihdama katılımının destekleneceğini ifade etti. Merkez bünyesinde görev yapacak psikologlar aracılığıyla engelli bireyler ve ailelerine psikososyal destek de sunulacağını belirten Bakan Göktaş, "Hedefimiz engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran hizmetleri daha da yaygınlaştırmak. Engelsiz yaşam idealini daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Program, Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen incelemelerin ardından sona erdi.