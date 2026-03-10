Bakan Göktaş: Müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Adalet hangi ırktan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi, ortak değeridir." sözünü anımsatan Göktaş, bu bakış açısının Türkiye'nin bugün iç ve dış politikada attığı adımlara yön veren temel eksen olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMESİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Göktaş, "Giderek artan çatışmaların beslediği eşitsizlikler, kadınlar ve kız çocukları dâhil herkes için eşit, kapsayıcı ve erişilebilir adaletin tesisi hayati bir önceliğe dönüştürmüştür." dedi.

İran-ABD-İsrail arasında süren çatışmaların, bölgede son on yılların en derin krizlerinden birine dönüştüğünü aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükûnetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız. Tüm tarafları uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermeye, derhal ateşkese ve diplomasiye geri dönülmesine doğru ilerlemeye çağırıyoruz. Hayatları ve hayalleri çok erken ellerinden alınan İranlı kızlar için en içten taziyelerimi sunuyorum. Ülkemin kadınları adına, onların derin acısını içtenlikle paylaşıyorum."