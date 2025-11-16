Haberler Yaşam Haberleri Bakan Göktaş'tan çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin paylaşım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumanın öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkün olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyada da güvenliğin tercih değil gereklilik olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital ortamlarda güvenliğini ve mahremiyetini korumak öncelikle anne, babaların rehberliğiyle mümkündür. Farkındalığı yüksek dijital ebeveynlerle çocuklarımıza bilinçli kullanım alışkanlıkları kazandırıyor, çevrim içi platformlardan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken telefonu elimizden bırakmayı da unutmuyoruz."

Paylaşımda, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine ilişkin videoya da yer verildi.

