Bakan Gürlek: "12. Yargı paketimizle ilgili meslektaşlarla sürekli istişare halindeyiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi için yargı camiasındaki meslektaşları ile sürekli istişare içinde olduğunu açıkladı. Bakan Gürlek il ziyareti kapsamında Düzce Adliye Sarayı'nı ziyaret etti.

Adliye Sarayı'nda Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından karşılanan Bakan Gürlek, şehir dışı bütün ziyaretlerinde adliye ziyaretini önemsediğinin altını çizdi. 12. Yargı Paketi ile ilgili meslektaşları ile sürekli istişare yaptığını belirten Bakan Gürlek, "Sizler de Düzce de görev yapıyorsunuz. Sizlerin fikirleri bizim için çok önemli. Yani gördüğüm kadarıyla adliyeniz çok güzel bir adliye. Nezih bir çalışma ortamınız var. Lojman sorunu da büyük ölçüde çözülmüş. Elimizden geldiğince meslektaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sizin sorunlarınızı iyi biliyoruz. Sizin özellikle uygulamada karşılaştığınız sorunlar, bunların yargılamanın gecikmesine sebebiyet vermemesi için biz de bu konuda çalışacağız" diye konuştu.

"ADLİYE ZİYARETLERİNİ ÖNEMSİYORUM"

20 yıl boyunca kürsüde görev yaptığını belirten Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:" Hakimlik yaptım, savcılık yaptım. Daha sonra da Adalet Bakan Yardımcılığı, İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı nasip oldu. Öncelikli olarak sizin yaşadığınız problemleri, sizin yaşadığınız sorunları, sizin psikolojinizi çok iyi biliyorum. Adliye ziyaretlerini de önemsiyorum. Hem meslektaşlarımıza moral motivasyon hem de özellikle uygulamadaki sorunları bizzat sahada görüp elimizden ne geliyorsa bunların çözüm aşamasına fayda sağlamak istiyoruz."

"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN GELDİK"

Bakan Gürlek, ziyaretinde vatandaşlardan gelen eleştirileri de meslektaşları ile paylaştı. İki temel eleştiriye vurgu yapan Bakan Gürlek şöyle konuştu: "Adaletle ilgili vatandaşta iki tane temel eleştiri var. Birinci eleştiri yargılamalar çok uzuyor. Yani bunu ben de gördüm. Siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda ben sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Eğer hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle birlikte, heyetle birlikte bu sorunları çözmek için geldik." Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi ile birlikte hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında da çalışma yapacaklarını ifade etti.

"HAKİM SAVCI DELİLLERE BAKAR"

Vatandaştan gelen ikinci eleştiri konusu olarak da yargı da güven problemine değinen Bakan Gürlek, "İkinci problem biliyorsunuz. Aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık sizler de biliyorsunuz. Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli bir pozisyonda olması maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Gürlek, Adliye ziyaretinde konferans salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Duran ile birlikte savcılarla bir araya geldi. Bakan Gürlek baroya da ziyarette bulunarak baro yöneticileri ve avukatlarla fotoğraf çektirdi.