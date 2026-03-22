Haberler Yaşam Haberleri Bakan Gürlek duyurdu: Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeler hayata geçirildi
Giriş Tarihi: 22.03.2026 13:54

Bakan Gürlek duyurdu: Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeler hayata geçirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde yapılan düzenlemeler sayesinde ortalama rapor süresinin 110 günden 29 güne indirildiğini açıkladı. Aylık dosya sayısının ise normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengelediklerini ifade eden Gürlek, Yeni uygulamalarla iş yükünün dengelendiği ve sürecin daha şeffaf hale getirildiği vurgulandı.

Kerim CENGİL
Bakan Gürlek duyurdu: Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeler hayata geçirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine yönelik paylaşımlarını alıntılayarak önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiğini duyurdu.

BİLİRKİŞİ SİSTEMİNDE ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELERİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Bakan Gürlek yapmış olduğu açıklamada, "Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık" ifadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek duyurdu: Bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeler hayata geçirildi
