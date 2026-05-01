Bakan Gürlek: Hiç kimse Hakimlik ve Savcılık sıfatını istismar edemez

İstanbul Ataşehir'de trafikte yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olayda, bir vatandaşı uyaran kişiye "hakim-savcıyım" diyerek kart gösteren kişinin tartışma sırasında kendisini yargı mensubu olarak tanıttığı ve "Ben sana yapacağımı biliyorum" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

BAŞSAVCILIK: "HÂKİM VE SAVCI DEĞİL"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ı tarafından yapılan açıklamada, üzerinde "hâkim/savcı" ibaresi bulunan kartı gösterdiği iddia edilen İ.E. isimli kişinin bu unvana sahip olmadığı tespit edildi. Başsavcılık, olayda karşılıklı bir tartışma yaşandığını ve her iki kişi hakkında da adli süreç başlatıldığını duyurdu. Şüpheliler hakkında "tehdit", "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: "DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaşanan olaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "Bugün İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı hâlde "hâkim/savcı" sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

"HİÇ KİMSE HAKİMLİK VE SAVCILIK SIFATINI İSTİSMAR EDEMEZ"

Hâkimlik ve savcılık mesleğinin, hukuk devletinin teminatı ve milletin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biri olduğunu belirten Gürlek, "Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

