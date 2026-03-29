Bakan Gürlek: Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasını destekliyoruz

Adalet Bakanı Gürlek, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği kapsamında 976 din görevlisinin aktif olarak görev yaptığını, 2026 yılında hafızlık eğitimini tamamlayan 29 kişinin sınava katıldığını ve 25'inin hafızlık icazeti aldığını belirterek, toplam hafız sayısının 170'e yükseldiğini ifade etti.

Bakan Gürlek açıklamasında ayrıca, "Bu süreçte sağlanan katkı ve iş birliği dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRMAYA KATKI SAĞLIYOR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen manevi rehberlik faaliyetleri, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasına yönelik önemli katkılar sunuyor. Din hizmetleri ve temel din eğitimi, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve hafızlık çalışmaları, manevi danışmanlık hizmetleri ile konferans ve seminerler aracılığıyla yürütülen çalışmalar, hükümlü ve tutukluların manevi gelişimini desteklerken toplumsal uyum süreçlerini de güçlendirmeyi hedefliyor.

HER 100 KADIN VE ÇOCUĞA BİR DİN GÖREVLİSİ HEDEFLENİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ceza infaz kurumlarında; yetişkinler için her 200, kadın ve çocuklar için ise her 100 hükümlü ve tutukluya bir din görevlisi görevlendirilmesi hedeflenirken, hâlen 976 din görevlisi aktif olarak görev yapıyor. Ceza infaz kurumlarında yürütülen hafızlık eğitimleri de belirli bir sistematik çerçevede sürdürülüyor. Elif-Baeğitimi ile başlayan süreç, Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuma, ezber ve tekrar aşamalarıyla devam ederek hafızlık eğitiminin tamamlanmasıyla sonuçlanıyor. Bu süreci başarıyla tamamlayan hükümlü ve tutuklular, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Tespit Sınavı'na katılma hakkı elde ediyor. Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle hükümlü ve tutukluların topluma uyum süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor.