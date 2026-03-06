Bakan Gürlek, Sakarya’da hâkim ve savcılarla bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya programı kapsamında yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça ile kentte görev yapan hâkim ve savcılar katıldı.

ADALET HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, "Adalet hizmetlerimizin bugününü ve yarınını değerlendirdiğimiz toplantıda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak için atacağımız adımları konuştuk. Hedefimiz; daha güçlü, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemini hep birlikte inşa etmektir. Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.