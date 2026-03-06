Haberler Yaşam Haberleri Bakan Gürlek, Sakarya’da hâkim ve savcılarla bir araya geldi
Giriş Tarihi: 6.03.2026 18:50

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya’da yargı mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda adalet hizmetlerinin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için atılacak adımlar ele alınırken, daha hızlı ve güven veren bir adalet sistemi hedefi vurgulandı.

Bakan Gürlek, Sakarya’da hâkim ve savcılarla bir araya geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya programı kapsamında yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça ile kentte görev yapan hâkim ve savcılar katıldı.

ADALET HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, "Adalet hizmetlerimizin bugününü ve yarınını değerlendirdiğimiz toplantıda vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak için atacağımız adımları konuştuk. Hedefimiz; daha güçlü, daha hızlı ve daha güven veren bir adalet sistemini hep birlikte inşa etmektir. Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

